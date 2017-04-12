Антон Шунин: "Динамо" показало, что его уровень – премьер-лига"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после ничьей с "Химками" (0:0) в матче 31-го тура первенства ФНЛ заявил, что никогда не хотел бы возвращаться в ФНЛ. Команда Юрия Калитвинцева набрала 69 очков и опережает за семь туров до конца идущим третьим "СКА-Хабаровск" на 22 очка.

– У нас не получилось сегодня победить, но мы выполнили задачу. Это самое главное. Мы вернулись обратно в премьер-лигу, – сказал Шунин. – Надеюсь, больше никогда сюда не попадем. Наша команда показала, что у нас есть уровень и это уровень премьер-лиги, никак ни ФНЛ.

– Осталось еще семь игр чемпионата ФНЛ и цель стоит – первое место. Какой настрой будет на последние матчи?

– Также будем выходить и биться. У нас сильная во всех смыслах команда и самое главное, что у нас есть коллектив. В трудные моменты или в хорошие мы всегда вместе, поддерживаем друг друга, именно поэтому мы досрочно обеспечили себе выход в эшелон сильнейших.

– Какая атмосфера царила в раздевалке, когда было еще непонятно, команда уже вышла в премьер-лигу или нет?

– После игры мы спокойно собрались, помылись и ждали окончания всей нашей семьей, можно сказать.

– Нервничали?

– Нет, потому что мы все равно знали, что выиграем. Не в этом матче, так в следующем. По-моему, мы побили рекорд. Вышли в премьер-лигу раньше, чем когда-либо кто-то выходил. Это приятно.

– И впервые в истории "Динамо" поднялось в премьер-лигу.

– Да. Мы впервые в истории вылетели и поднялись в премьре-лигу. Сегодня у нас праздник.

– Что хотели бы сказать болельщикам, которых сегодня было не очень много на трибунах?

– Болельщика каждую игру приходят нас поддержать. Я очень рад, что мы вышли в премьер-лигу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)