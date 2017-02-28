Антон Алиханов: "Бюджет "Балтики" - около 200 миллионов рублей"

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что бюджет "Балтики" составляет около 200 миллионов рублей, из них примерно половину выделяет регион. "Балтика" после 24 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ. Этой зимой команду возглавил экс-наставник "Локомотива" Игорь Черевченко.

– Мы уже провели переговоры с потенциальными спонсорами "Балтики", нашли с ними понимание, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Надеюсь, что уже в ближайшее время сможем облегчить бремя бюджета относительно финансирования футбольного клуба и уже в этом году сможем привлечь крупных спонсоров. Мы тратим порядка 200 миллионов на "Балтику" – это общий бюджет с учетом всех спонсорских пакетов, из них область расходует примерно половину.