09:48 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Антон Алиханов: "Бюджет "Балтики" - около 200 миллионов рублей"

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Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что бюджет "Балтики" составляет около 200 миллионов рублей, из них примерно половину выделяет регион. "Балтика" после 24 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице ФНЛ. Этой зимой команду возглавил экс-наставник "Локомотива" Игорь Черевченко.

– Мы уже провели переговоры с потенциальными спонсорами "Балтики", нашли с ними понимание, – цитирует "Р-Спорт" Алиханова. – Надеюсь, что уже в ближайшее время сможем облегчить бремя бюджета относительно финансирования футбольного клуба и уже в этом году сможем привлечь крупных спонсоров. Мы тратим порядка 200 миллионов на "Балтику" – это общий бюджет с учетом всех спонсорских пакетов, из них область расходует примерно половину.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170228/1116976606.html

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