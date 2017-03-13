Антон Алиханов: "Балтика" не собирается приглашать Смородскую и Котова"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что "Балтика" не вела переговоров с функционерами Ольгой Смородской и Кириллом Котовым и не собирается этого делать. Ранее главным тренером команды был назначен Игорь Черевченко. Смородская, Котов и Черевченко ранее вместе работали в "Локомотиве".

Котова и Смородской у нас не будет, – приводит ТАСС слова Алиханова. – Видимо, эти разговоры связаны с Игорем Черевченко, который работал с ними длительное время в "Локомотиве". У нас со Смородской и Котовым даже не было никаких разговоров.

Выход в премьер-лигу? Для нас очень важно понимать, кто в РФПЛ будет заниматься с точки зрения финансов. С нашим региональным бюджетом премьер-лигу точно не потянуть.