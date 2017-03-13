18:15 13 марта | ФУТБОЛ — ФНЛ

Антон Алиханов: "Балтика" не собирается приглашать Смородскую"

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что "Балтика" не вела переговоров с экс-главой "Локомотива" Ольгой Смородской и не собирается этого делать. Ранее главным тренером команды был назначен Игорь Черевченко.

Смородской у нас не будет, – приводит ТАСС слова Алиханова. – Видимо, эти разговоры связаны с Игорем Черевченко, который работал с ними длительное время в "Локомотиве". У нас со Смородской даже не было никаких разговоров.

Выход в премьер-лигу? Для нас очень важно понимать, кто в РФПЛ будет заниматься с точки зрения финансов. С нашим региональным бюджетом премьер-лигу точно не потянуть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4090784

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КОММЕНТАРИИ (2)
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redshark

Её, что засунуть не куда. Пусть СКА Хабаровск возглавит.

15:15

Ботаникум

Да и АППЕТИТЫ тёти Оли,"экс-паровоза", "Балтике" тоже НЕ ПОТЯНУТЬ!!!! Ей бы в "ПСЖ" или "МС", развела бы она нефте-шейхов на нефте-бабки!!!

18:38 13 марта

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