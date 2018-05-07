Андрей Тихонов: "Выход в РФПЛ не означает, что многие останутся работать в "Крыльях"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов отметил, что пока не обсуждал с руководством вопрос продления контракта. В воскресенье команда оформила путевку в РФПЛ, обыграв на своем поле "Кубань" (1:0).

– Вы сказали, что контракт с "Крыльями" заканчивается. Есть уверенность, что останетесь в Самаре?

– Пока ничего не могу сказать. У нас остался один еще матч. Наверное, после него и состоится разговор с руководителями клуба.

– Пока с начальством будущее не обсуждали?

– Понимаете, у нас стояла конкретная задача, которую надо было выполнить. Что мы и сделали. Но это не означает, что многие останутся здесь работать. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Андрея Тихонова