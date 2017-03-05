Андрей Тихонов: "Выход в премьер-лигу? Перед "Енисеем" такая задача не стоит"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов в интервью sibnovosti.ru отметил, что говорить о возможном выходе команды в премьер-лигу пока рано. После 24-х туров красноярцы занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, которое дает право на участие в переходных матчах с командами РФПЛ. 8 марта "Енисей" на своем поле примет "Луч-Энергию".

- В команду пришли три игрока с хорошим опытом игры в РФПЛ - Артур Саркисов, Петр Тен и Сергей Самодин. Как футболисты проявили себя на сборах?

- Все они - очень качественные футболисты, прошедшие большую школу, поэтому я думаю, что они нам помогут в оставшихся матчах чемпионата. Я очень доволен ими, все они очень хорошо работали. Надеюсь, что они принесут нам большую пользу.

- Можно ли сказать, что приобретение этих футболистов повлечет за собой задачу выхода в РФПЛ?

- Задача выхода в РФПЛ? Об этом пока рано говорить. Никто нам такую задачу не ставил. У нас есть определенная задача, к которой мы постепенно идем.