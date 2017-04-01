Андрей Тихонов: "Во втором тайме матча со "СКА-Хабаровском" "Енисей" показал свою лучшую игру"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после победы над "СКА-Хабаровском" в домашнем матче 29-го тура первенства ФНЛ подчеркнул, что первый тайм встречи был равным. По словам Тихонова, после перерыва его подопечные смогли показать свою лучшую игру.

– Первый тайм был равный, мы выглядели неплохо, имели подходы к воротам, а команда из Хабаровска использовала нашу секундную расслабленность, – приводит официальный сайт "Енисея" слова Тихонова. – Давление на команду высокое было перед матчем со всех сторон. На второй тайм удалось ребятам настроиться, переломить матч и показать свою лучшую игру. Огромное спасибо болельщикам сегодня, которые гнали нас вперед и поддерживали!