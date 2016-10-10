Андрей Тихонов: "Вместе с судейством российский футбол катится вниз"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов отметил, что в сравнении с предыдущими годами чемпионат России стал честнее. Также специалист заявил, что не готов возглавить родной для себя "Спартака".

– Наш футбол катится вот туда (показывает пальцем вниз), – сказал в интервью программе "Спортивный интерес" Тихонов. – Вместе с судейством туда и катимся. Мы ведь все за честный футбол?! Сколько в начале 1990-х и начале 2000-х было продажных игр?! Когда собирались 3-4 команды и гоняли между собой 3:3, расписывали. Все об этом знали, но смешно становилось, когда люди делали вид, что не видят этого. Сейчас игры честные, но есть судейские моменты, которые явно видны.

"Спартак"? Я никогда не говорил, что хочу возглавить "Спартак". Для этого нужно иметь что-то в себе, чтобы ты пришел и реально что-то сделал для клуба. Все хотят работать там, но не все понимают, что такое пресса, огромная армия болельщиков, которая сравняет тебя с одним местом. Тренер к этому должен быть готов со всех точек зрения. Если бы я был готов к этому, я бы уже сказал, что хочу тренировать "Спартак". Вы хоть раз от меня это слышали? Когда я буду готов, я об этом скажу (смеется).