Андрей Тихонов: "В Нижнекамске не уважают и не любят футбол"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после матча 38-го тура ФНЛ против "Нефтехимик" (2:0) выразил неудовлетворение от качества поля в Нижнекамске. Специалист также подчеркнул, что "Енисею" без разницы с кем играть в плей-офф за право выступать в премьер-лиге.

– Ну, вы знаете – это футбол, мы последние 15 минут играли в футбол, чего не было до этого, потому что это не поле, а издевательство над футболом, – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – В Нижнекамске не уважают и не любят футбол, поэтому 20 человек на стадионе, и никому футбол здесь не нужен. Поэтому команда вылетает из ФНЛ. Приезжаем на эти огороды, и то, что на них происходит, нельзя назвать футболом. Я очень сильно расстроен, увидев, что происходит.

До этого в Ярославле так было, правда чуть ровнее, но сегодня просто ужас! Как можно играть в футбол, показывать какую-то игру, команда, которая занимает третье место, показывает игру уровня, я не беру Нижнекамск, ни своего уровня. Но я очень благодарен ребятам, потому что они старались, делали что могли, потому что еще раз говорю, что играть на таком поле нельзя и надо просто их запретить. Нельзя принимать по весне такие поля. Почему, допустим, "Тамбов" может позволить себе играть четыре игры в Химках на синтетическом поле, а остальные приезжают на эти огороды и страдают из-за этого?!

А верил - не верил, конечно, я верил в своих ребят, что они могут сделать игру, которую мы показывали игр семь-восемь, по уровню ее – мы не проиграли никому.

– Какие ваши ожидания в стыковых матчах?

– Никаких. Завтра сядем смотреть телевизор, рядом поставим сразу три – в Красноярске есть такое место, и будем смотреть своего соперника, который попадется, и нам без разницы кто, мы и так сделали большое дело, никто не ожидал от нас такого, поэтому нам без разницы, и мы будем выходить и играть в свой футбол, в который умеем играть, не отбиваясь, не ставя "автобус" в своей штрафной.

– Ваш опыт работы в премьер-лиге поможет команде?

– У меня нет опыта работы в премьер-лиге, у меня есть опыт работы только помощником, и этот опыт помогает мне здесь, а то, что будет там дальше, не могу загадывать. Мы пока здесь, а не там. И можем там оказаться, но это будет зависеть от нас.

– А вообще Красноярск готов к премьер-лиге?

– В Красноярске отличные условия! Отличный губернатор, который хочет, чтобы команда была в премьер-лиге, есть определенные условия, которые могут быть выделены команде при попадании туда. Есть стадион, который будет реконструироваться, вмещающий 22 тысячи зрителей, есть отличный манеж, которого я не видел ни у кого. Он единственный такой во всей стране. И все это потому, что люди хотят, чтобы у них был футбол. Отсюда и манеж, и реконструкция стадиона, и плюс – огромное желание губернатора, который всей душой переживает за нашу команду, посещает все домашние матчи. И когда мы проигрывали четыре матча подряд, и когда начинали плохо, он был с нами всегда. Это отношение к футболу губернатора, а вот это – где мы сегодня играли, это никакого отношения – просто плюнули на команду и забыли про нее.