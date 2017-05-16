Андрей Тихонов: "Уйти из "Енисея" и возглавить "Краснодар"? Первый раз об этом слышу"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов опроверг слухи о возможном возвращении в "Краснодар". Ранее Krasnews.com сообщил, что 46-летний специалист может возглавит клуб, в системе которого работал с 2014 по 2016 год.
– Правда ли, что можете уйти из "Енисея" и возглавить "Краснодар"?
– Первый раз об этом слышу. Узнал об этой информации от вас. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что "Енисей" в этом сезоне под руководством Тихонова завоевал право на участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.
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Женский тренер угробит Краснодар. Имея такой состав, так невыразительно заканчивать чемпионат! Не понимаю владельца команды. Вроде беззаветно любит футбол и своё детище, но допускать детские ошибки с назначением тренеров...По крайней мере Тихонов внёс свой вклад в развитие команды и помимо всего прочего, у него, в отличие от других безупречная репутация.
10:40