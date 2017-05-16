Андрей Тихонов: "Уйти из "Енисея" и возглавить "Краснодар"? Первый раз об этом слышу"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов опроверг слухи о возможном возвращении в "Краснодар". Ранее Krasnews.com сообщил, что 46-летний специалист может возглавит клуб, в системе которого работал с 2014 по 2016 год.

– Правда ли, что можете уйти из "Енисея" и возглавить "Краснодар"?

– Первый раз об этом слышу. Узнал об этой информации от вас. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что "Енисей" в этом сезоне под руководством Тихонова завоевал право на участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.