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Андрей Тихонов: "Уйти из "Енисея" и возглавить "Краснодар"? Первый раз об этом слышу"

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов опроверг слухи о возможном возвращении в "Краснодар". Ранее Krasnews.com сообщил, что 46-летний специалист может возглавит клуб, в системе которого работал с 2014 по 2016 год.

– Правда ли, что можете уйти из "Енисея" и возглавить "Краснодар"?

– Первый раз об этом слышу. Узнал об этой информации от вас. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что "Енисей" в этом сезоне под руководством Тихонова завоевал право на участие в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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defender_8

Женский тренер угробит Краснодар. Имея такой состав, так невыразительно заканчивать чемпионат! Не понимаю владельца команды. Вроде беззаветно любит футбол и своё детище, но допускать детские ошибки с назначением тренеров...По крайней мере Тихонов внёс свой вклад в развитие команды и помимо всего прочего, у него, в отличие от других безупречная репутация.

10:40