Андрей Тихонов: "С "Химками" "Енисей" сыграл не лучшим образом? Это футбол!"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 12-го тура ФНЛ против "Химок" (3:0) отметил выступление подмосковной команды в текущем сезоне. Также специалист подчеркнул, что в проигранных матчах красноярцы никогда не забивают голов.
– С "Химками" "Енисей" сыграл не лучшим образом? Это футбол! Здесь не всегда есть логичность, – цитирует клубная пресс-служба Тихонова. – По "Химкам" – это одна из команд, которая понравилась мне своим комбинационным футболом, возможно, им не хватило где-то завершения. Это симпатичная команда. А мы играли, как позволял нам соперник, воспользовались его ошибками. Повторюсь, ФНЛ – это все одинаковые команды за исключением двух-трех клубов. Кто забивает, тот и выигрывает. Заметьте, когда мы забиваем в игре – мы обязательно выигрываем. Во всех проигранных играх мы не забивали голов. Это статистика, от нее никуда не денешься.
– Что с Валерием Кичиным?
– У него травма. Еще со сборной приехал не восстановившимся, но так как он отыграл две игры за сборную Киргизии с капитанской повязкой, забил, то было решение его поставить. Видимо, усталость накопилась...
– Вратарская позиция остается за Опариным?
– Если человек сыграл надежно, не пропустил... Мы же не враги себе делать себе хуже!
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http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/3917-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%