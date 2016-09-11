Андрей Тихонов: "С "Химками" "Енисей" сыграл не лучшим образом? Это футбол!"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 12-го тура ФНЛ против "Химок" (3:0) отметил выступление подмосковной команды в текущем сезоне. Также специалист подчеркнул, что в проигранных матчах красноярцы никогда не забивают голов.

– С "Химками" "Енисей" сыграл не лучшим образом? Это футбол! Здесь не всегда есть логичность, – цитирует клубная пресс-служба Тихонова. – По "Химкам" – это одна из команд, которая понравилась мне своим комбинационным футболом, возможно, им не хватило где-то завершения. Это симпатичная команда. А мы играли, как позволял нам соперник, воспользовались его ошибками. Повторюсь, ФНЛ – это все одинаковые команды за исключением двух-трех клубов. Кто забивает, тот и выигрывает. Заметьте, когда мы забиваем в игре – мы обязательно выигрываем. Во всех проигранных играх мы не забивали голов. Это статистика, от нее никуда не денешься.

– Что с Валерием Кичиным?

– У него травма. Еще со сборной приехал не восстановившимся, но так как он отыграл две игры за сборную Киргизии с капитанской повязкой, забил, то было решение его поставить. Видимо, усталость накопилась...

– Вратарская позиция остается за Опариным?

– Если человек сыграл надежно, не пропустил... Мы же не враги себе делать себе хуже!