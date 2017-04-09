09:13 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Андрей Тихонов: "Результат матча "Химки" - "Енисей" закономерен"

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после матча 30-го тура ФНЛ против "Химок" (2:2) отметил, что игра получилась боевой. Специалист высказал мнение, что итоговый счет матча закономерен.

– Игра получилась боевая, – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – Проигрывая два раза, пропуская из-за наших ошибок, ребята собрались, забили два очень хороших гола и отыгрались. Думаю, результат закономерен. Во втором тайме у нас были еще моменты. Но не забили. Обе команды хотели выиграть. Игра получилась.

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http://www.1fnl.ru/champioship/results/484/486/498/3041/#tab=game-press

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