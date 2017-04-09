Андрей Тихонов: "Результат матча "Химки" - "Енисей" закономерен"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после матча 30-го тура ФНЛ против "Химок" (2:2) отметил, что игра получилась боевой. Специалист высказал мнение, что итоговый счет матча закономерен.

– Игра получилась боевая, – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – Проигрывая два раза, пропуская из-за наших ошибок, ребята собрались, забили два очень хороших гола и отыгрались. Думаю, результат закономерен. Во втором тайме у нас были еще моменты. Но не забили. Обе команды хотели выиграть. Игра получилась.