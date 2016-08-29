Андрей Тихонов: "Рекомендую гендиректору "Химок" не лезть в дела "Енисея", а заниматься "Химками"

Главный тренер "Енисея" прокомментировал заявление генерального директора "Химок" Тажутдина Качукаева, который в интервью азербайджанскому СМИ заявил, что полузащитник красноярцев Азер Алиев должен покинуть команду. По словам Качукаева, тренерский штаб не видит хавбека в основе "Енисея".

– Человек, который знает о футболе с вертолета, не должен лезть в дела чужой команды и его не должно волновать турнирное положение "Енисея", – отметил Тихонов. – Тем более, занимая такую должность, нужно в первую очередь думать о своем клубе. Я же не лезу в дела "Химок", хотя мог бы! Потому что я отдал этой команде пять лет и выводил ее в премьер-лигу. А что сделает этот товарищ для "Химок, мы еще увидим.

Отметим , что 22-летний Алиев является воспитанником красноярского футбола. В минувшем 10-м туре ФНЛ в матче с "Тамбовом" (2:1) его удар прервал безголевую серию "Енисея", дома сибиряки не могли забить на протяжении девяти матчей. (Дмитрий УСКОВ)