Андрей Тихонов: "Против "Крыльев" все выходят с утроенной энергией"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после ничьей с "Шинником" в матче 25-го тура ФНЛ (3:3) отметил, что его подопечных подвела излишняя самоуспокоенность. Самарцы по ходу поединка вели со счетом 3:0, но пропустили трижды.

– Мы очень рано успокоились, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Тихонова. - Плюс "Шинник" во втором тайме раскрепостился и стал играть в футбол. Все команды на нас выходят с удвоенной и даже утроенной энергией. Нам всегда приходится тяжело. Но если мы будем играть так, как это было в первом тайме, то никакие силы нам не помешают. А так играть, как мы во втором тайме, нельзя.