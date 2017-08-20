Андрей Тихонов: "Против "Крыльев Советов" все играют с удвоенной энергией"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов отметил, что его команде непросто далась победа над "Тюменью" (2:0) в 9-м туре ФНЛ. По его словам, соперник продемонстрировал особый настрой.

– Мы минут пятнадцать привыкали к полю. Оно шикарное, но очень быстрое. Мы на таких полях в последнее время не играли, – цитирует официальный сайт ФНЛ Тихонова. – Поэтому первое время нам приходилось приспосабливаться. Организовывали комбинации, были подходы, но "Тюмень" неплохо оборонялась. Хорошо, что забили гол в первом тайме. Стало полегче, но очень много простых ошибок мы совершили в этом матче. Это давало возможность атаковать тюменской команде. Я очень рад, что забил Сергей Корниленко. В итоге мы победили 2:0. Кто-то скажет, что не по игре. Но я считаю, что могли забить как и больше, так пропустить в какой-то момент.

Против нас все играют с удвоенной энергией. Поэтому наши футболисты всегда выкладывают по полной программе. В их действиях на тюменском поле не было вальяжности или расслабленности. Просто футбол – такая игра, где нужны голы. Забиваешь больше – становится легче играть. Во втором тайме шла обоюдно острая игра с равными моментами закончить именно этот тайм, может быть, вничью или голов должно было быть больше. У нас и выход один на один был, да у тюменцев случались хорошие подходы. Я думаю, что болельщикам все понравилось. Только наверняка не обрадовало, что их команда проиграла. "Тюмени" хочу пожелать удачи!