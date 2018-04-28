Андрей Тихонов: "После ухода из "Спартака" мне ничего не страшно"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов рассказал, что матчи против его бывшего клуба "Енисея" носят для него принципиальный характер из-за директора красноярцев. Также специалист подчеркнул, что среди фанатов "Енисея" есть те, кто недоволен его уходом и те, кто продолжает его поддерживать.

- В той игре на тренерской скамейке "Енисея" были мои друзья, - цитирует goleada.ru Тихонова. - Обыграть Диму Аленичева и Егора Титова не было для меня принципиальным моментом. Но есть в "Енисее" один человек, у которого мне очень хотелось выиграть!

- Кто он?

- Директор клуба (Денис Рубцов).

- И почему для вас было принципиально обыграть его?

- Он обещал за третье место по итогам прошлого сезона выплатить премии игрокам и тренерскому штабу! Но на данный момент выплаты были только тем, кто остался в клубе. И это решение директора. Игроки, которые по разным причинам ушли из "Енисея", внесли большой вклад для достижения лучшего в истории клуба результата. Мне лично ничего не надо от директора клуба, но я считаю неправильным то, как поступили с футболистами и тренерами! Но у нас входит в правило: ушли и ушли, скатертью дорога!

- А красноярским болельщикам вы в матче с "Енисеем" что-то хотели передать?

- У фанатов "Енисея" разное мнение насчет Андрея Тихонова. В прошлом году мы с сибирской командой поднялись на уровень, на котором "Енисей" никогда не был. Но кто-то все равно остался недоволен. Когда я уходил, были те, кто писал какие-то неприятные вещи про меня. Это мнение людей, я их не осуждаю. Я благодарен настоящим болельщикам "Енисея" за поддержку на протяжении всего сезона! А те, кто постоянно льет на всех грязь… Это их жизнь. После ухода из "Спартака" в 2000 году, мне ничего не страшно.