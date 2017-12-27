Андрей Тихонов: "Победы над "Локо" и "Рубином" показали, что "Крылья" могут достойно играть с командами премьер-лиги"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в эфире клубной радиопрограммы "Крылья Губернии" назвал игру с "Локомотивом" (3:2) в 1/16 финала Кубка России лучшим матчем года для самарцев. Также специалист пожелал болельщикам терпения и пообещал, что с командой все будет хорошо.

– Со знаком минус в уходящем году запомнились наши необязательные потери очков и матчи, в которых мы выглядели не очень хорошо, – цитирует пресс-служба клуба Тихонова. – Ну а позитив нам и всем болельщикам, конечно же, принесли кубковые победы. Мы обыграли "Локомотив" – одну из лучших команд РФПЛ, на выезде выиграли у "Рубина" (2:1 в 1/8 финала). В этих матчах наша команда показала, что может достойно играть с сильными соперниками уровня премьер-лиги.

– По ходу сезона вы говорили о том, что самарская команда только строится. Насколько готовы "Крылья" к зимней паузе и как подойдут к весне?

– Идеальных команд практически не бывает. На ум приходит разве что "Барселона" времен Гвардьолы. В Самаре болельщики понимают и любят футбол. Они хотят видеть как результат, так и хорошую игру команды. И мы хотим играть в красивый футбол и добиваться хорошего результата. Напомню, что летом у нас на контрактах было всего 11 игроков. Сложно за короткий период времени собрать команду, игра которой будет всех устраивать. Сейчас нам нужно хорошо поработать на сборах и весной выполнить ту задачу, которая перед нами стоит. Хочу пожелать нашим болельщикам терпения. Все будет хорошо. Болельщики должны верить в команду и не отворачиваться от нее.

– Назовите лучший гол "Крыльев" в этом году, матч и футболиста года?

– Хочется отметить третий гол "Локомотиву" в Кубке России. Вся комбинация получилась неплохой. Матч года – тоже с "Локомотивом". Ну а игрок года – Сергей Корниленко. Он заслужил это своей игрой. Забил много голов и принес "Крыльям" много набранных очков.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка России "Крылья" сыграют против "Спартака", в ФНЛ самарская команда занимает третье место, отставая на 3 очка от "Оренбурга" и на 5 – от "Енисея".