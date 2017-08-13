Андрей Тихонов: "Первая лига – очень тяжелый турнир"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над питерским "Динамо" (2:0) в домашнем матче восьмого тура ФНЛ отметил игру соперника и добавил, что первая лига – тяжелый турнир.

- Местами мы смотрелись неплохо. "Динамо" – одна из самых играющих команд ФНЛ. Ребята играют в футбол, я хорошо знаю их тренера, – цитирует Тихонова сайт "Крыльев". - Они не выбивают мяч вперед и не бодаются головами. Еще раз отмечу, что первая лига – очень тяжелый турнир. Посмотрите, какие здесь бывают разные результаты. Тут все непредсказуемо и невозможно ничего загадывать.