Андрей Тихонов: "О игре с ЦСКА сейчас не думаем"

Главный тренер "Енисея" перед домашней игрой 10-го тура ФНЛ против "Тамбова" заявил, что пока не думает о кубковой игре с ЦСКА, которая должна состояться в Красноярске 21 или 22 сентября. Также Тихонов отметил, что после выездного турне по маршруту Великий Новгород - Барнаул сейчас очень важно восстановить своих подопечных.

– В Красноярске все ожидают игры с ЦСКА, понятно, что еще до этого будут матчи. Что "Енисей" должен освоить перед встречей с чемпионом России?

– Во-первых, команда должна выигрывать дома. Чтобы подготовиться к ЦСКА, мы должны остальные матчи хорошо сыграть. Сейчас о кубковой игре не думаем, начнем, когда игра подойдет. Сейчас все мысли только о "Тамбове".

– На что делаете сейчас упор в тренировках?

– На восстановление ребят, у нас был сумасшедший вояж, где мы проехали на автобусе 500 километров два раза. Летали по четыре часа, были небольшие перелеты по часу, поэтому главное – восстановить команду. Футболисты уставшие, ночами не спали, меняли часовые пояса. (Дмитрий УСКОВ)