Андрей Тихонов: "Мы играли безобразно"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после поражения от "Спартака-2" (1:3) в матче 26-го тура ФНЛ остался недоволен игрой команды. По словам наставника, вся вина лежит на нем.

- Два абсолютно разных тайма. Сначала - ошибка за ошибкой, провалили первый тайм. Во втором немного перестроились, провели его более агрессивно. Нам есть над чем работать, - отметил Тихонов.

- После поражения как рассматриваете перспективы выхода в премьер-лигу?

- Чтобы выходить в премьер-лигу надо выигрывать такие матчи, как сегодня. Команды, претендующие на игру в чемпионате России, должны использовать шансы, которые им даются. Сегодня нам удалась часть игры, но мы не смогли даже заработать ничью. В конце побежали вперед и получили третий гол. Ну, это футбол. Мы играли безобразно. Это моя вина. В первом тайме играли слабо. Наверное, я что-то неправильно сделал.

- С чем связана замена Чичерина в первом тайме?

- Если человек теряет четыре мяча подряд, особенно если это центральный защитник, то это говорит, что футболист либо не настроен, либо не готов, либо какие-то другие причины существуют. Но я же заменил его не на 10-й минуте, а на 37-й. Я так решил, думаю, нам это пошло на пользу. А ему стоит задуматься о своей игре.

- Выход вашего сына на поле пошел команде на пользу?

- В конце второго тайма мы атаковали. А Камешев набегался так, что ходил еле-еле. Не думаю, что эта замена нам помешала. Все побежали отыгрываться и пропустили. Мы и с "Лучом" дома играли так же. Но там вся команда стояла сзади. Тяжело было вскрыть оборону. Мы там тоже чуть не получили два мяча, когда атаковали в конце. Чего-то не хватило в конце. Но мы все-таки тренируемся в манеже, а тут свежий воздух.

- Как вам поддержка болельщиков? Чувствуете себя дома, приезжая в Москву?

- Когда приезжаю в Москву, всегда здесь здорово встречают. Болельщикам большое спасибо! (Ярослав СУСОВ)