Андрей Тихонов: "Мое назначение в "Крылья"? Я не в курсе"

Сегодня "Р-Спорт" сообщил, что главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов возглавил "Крылья Советов". В интервью "СЭ" 46-летний специалист опроверг эту информацию. Напомним, что он начинал свою карьеру наставника именно в самарском клубе - в 2008 году Тихонов был играющим тренером "Крыльев".

– Ничего не знаю, мне никто не звонил, – сказал Тихонов.

– Может быть, с вами кто-то из "Крыльев" предварительно разговаривал?

– Может быть. Но информации о назначении узнал от вас. Мне никто не звонил, ничего не говорил. Я не в курсе. (Сергей ЕГОРОВ)