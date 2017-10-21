Андрей Тихонов: "Крылья Советов" в матче против "Кубани" совершал детские ошибки в обороне"

Главный тренер "Крылья Советов" Андрей Тихонов после матча 19-го тура первенства ФНЛ против "Кубани"​ (1:2) отметил, что у его команды есть проблемы с позиционной атакой. Специалист также добавил, что самарцы допускали детские ошибки в обороне.

– Тяжело комментировать такие матчи, – цитирует клубная пресс-служба Тихонова. – В первом тайме мы ничего не дали сопернику сделать в комбинационном плане, не дали создать серьезных моментов. После перерыва смогли забить гол. После этого нам надо было сыграть строже. Мы снова совершаем детские ошибки. И это касается ребят взрослых, которые уже прошли премьер-лигу. После ответного мяча мы побежали отыгрываться, но получили второй гол. Ответственность за те ошибки, которые мы совершили в обороне, лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы.

– Третий матч подряд вы теряете очки с командой из нижней части таблицы. У команды есть проблема с настроем или это что-то другое?

– Проблем с настроем нет. Есть проблемы с позиционной атакой. Думаю, что есть проблемы и с психологией. Вначале мы шли наверху, потом одна ошибка, вторая. Нам не хватает психологической устойчивости, уверенности, чтобы показать свои лучшие качества.

Напомним, что после 19-ти туров "Крылья Советов" занимают второе место, отставая от "Енисея" на семь очков.