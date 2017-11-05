Андрей Тихонов: "Крылья" провалились в концовке матча с "Авангардом", потому что была уверенность в победе"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после победы над "Авангардом" (4:2) в матче 21-го тура чемпионата ФНЛ отметил, что его подопечные выглядели сильнее соперника, однако после перерыва проявили расслабленность.

– В первом тайме мы полностью контролировали игру, – цитирует официальный сайт ФНЛ Тихонова. – Забили голы, которые были логичны. И выглядели сильнее соперника по всем компонентам. Мы здорово играли на тяжелом поле. После перерыва наступила некая расслабленность. Нам пришлось сделать замены. Дали сыграть другим ребятам. В конце мы провалились, потому что наступила уверенность в том, что победим. Курск выглядел здорово во втором тайме. В этом заслуга тренерского штаба, который я знаю.