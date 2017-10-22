Андрей Тихонов: "Игроки "Крыльев" совершают детские ошибки, а ведь некоторые уже прошли премьер-лигу"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения от "Кубани" (1:2) в матче 19-го тура чемпионата ФНЛ остался недоволен игрой своей команды в атаке. Также специалист отметил, что ответственность за пропущенные мячи лежит на нескольких игроках.

– Тяжело комментировать такие матчи. В первом тайме мы ничего не дали сопернику сделать в комбинационном плане, не дали создать серьезных моментов, - цитирует официальный сайт ФНЛ Тихонова. - После перерыва смогли забить гол. После этого нам надо было сыграть строже. Мы снова совершаем детские ошибки. И это касается ребят взрослых, которые уже прошли премьер-лигу. После ответного мяча мы побежали отыгрываться, но получили второй гол. Ответственность за те ошибки, которые мы совершили в обороне, лежит на нескольких игроках. Будем делать выводы.

– Третий матч подряд вы теряете очки с командой из нижней части таблицы. У команды есть проблема с настроем или это что-то другое?

– Проблем с настроем нет. Есть проблемы с позиционной атакой. Думаю, что есть проблемы и с психологией. Вначале мы шли наверху, потом одна ошибка, вторая. Нам не хватает психологической устойчивости, уверенности, чтобы показать свои лучшие качества.

Аленичев сносит все на своем пути. А Тихонов в кризисе?