Андрей Тихонов: "Енисей" забил три "Соколу", а мог и больше"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 17-го тура ФНЛ против "Сокола" (3:0) остался недоволен тем, что его подопечные расслабились во втором тайме. Специалист подчеркнул, что счет не отражает происходившего на поле.

– Довольно удачно начали матч, забив гол практически в первой атаке, – цитирует пресс-служба ФНЛ Тихонова. – Потом контролировали игру, забили три, хотя могли больше. Во втором тайме ребята успокоились, хотя в перерыве мы говорили не расслабляться. Некоторые говорят, что счет не отражает игры. Возможно, так и есть, потому что у "Сокола" были хорошие моменты, но это связано с тем, что наши игроки успокоились.