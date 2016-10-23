Андрей Тихонов: "Енисей", видимо, не смог одолеть расслабленность, которая приходит после побед"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 18-го тура ФНЛ против "Шинника" (1:3) рассказал, что в перерыве матча пытался достучаться до своих подопечных. Специалист отметил, что все удары соперников стали результативными.

– Показалось, что "Енисей" в первом тайме действовал вальяжно...

– Согласен. Поэтому в перерыве состоялся основательный разговор с командой. Вроде бы тренировались, готовились к игре, настраивали их, но ребята, видимо, не смогли победить расслабленность, которая приходит после побед. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которых становится больше от матча к матчу. Я думаю, что ту игру, которая была во втором тайме, будем брать за основу. Если вспомнить все удары "Шинника" – все голы. Это не говорит о нашей слабости, скорее всего, это невезение. Игра была обоюдоострая, встречались две равные команды. Выигрывает тот, кто забивает.