Андрей Тихонов: "Енисей" в премьер-лиге? Главное для игры в элите - стадион"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов отметил, что команде пришлось непросто в матче 35-го тура ФНЛ против "Сокола" (3:1). Красноярцы на данный момент идут на третьем месте в таблице.

– Была очень сложная игра, - цитирует официальный сайт "Енисея" Тихонова. - Не скажу, что какая-то из команд обладала преимуществом... Сегодня была равная игра, имели хорошие подходы, забили три гола. В концовке, на мой взгляд, выглядели чуть получше. "Сокол" борется за определенные места и поэтому тяжело было взламывать их мощную оборону - грамотно играли позиционно, выполняли установки тренера. Хочу пожелать саратовцам остаться в ФНЛ, потому что команда с такой игрой достойна этого турнира. Сам матч держал в напряжении всех до финального свистка. Хочу сказать спасибо своим ребятам за то, что подарили праздник болельщикам!

– С каждым матчем "Енисей" все ближе и ближе к стыковым матчам. Готов город к премьер-лиге?

– Главное, что нужно для игры в элитном дивизионе, – это стадион. "Центральный" скоро закрывают на реконструкцию, но клуб прорабатывает несколько вариантов, чтобы этот вопрос решить. Ну а мы играем от матча к матчу, выходим на поле и честно делаем свою работу, начиная от директора и заканчивая работниками клуба. Мы стараемся играть так, чтобы нам сказали спасибо. Мы не можем выходить и проигрывать, мы собирались здесь не для этого!