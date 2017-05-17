Андрей Тихонов: "Енисей" укрепился, не потратив ни копейки бюджетных денег"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов признался, что доволен тем, как выстроена работа в красноярской команде. По его словам, у клуба есть шансы попасть и закрепиться в премьер-лиге.

– У нас в команде очень хорошие ребята. Плохих не держим. Поэтому главная задача – это объединить их и двигаться вперед планомерно, не перешагивая через ступени, – цитируют "Аргументы и факты" Тихонова. – На кураже можно дать хороший отрезок, выиграть три матча, пять, но, когда наступают тяжелые времена, их способна пережить только та команда, которая объединена идеей и живет на одной волне. Это очень важно. Чтобы команда твоя не только умела играть в футбол, но и удар хорошо держала. Именно в этом видел свою главную задачу в первом сезоне: не сбиться с линии, не потерять ориентиры. Если начнешь метаться из стороны в сторону, менять тренировочный процесс, тасовать состав, ничего хорошего из этого не выйдет.

Без жесткости нет профессии. Разумеется, бывают случаи, когда ты обязан выразить свое отношение в достаточно непримиримой форме. Самое важное качество тренера в таких случаях – мера справедливости. Тренера футболисты должны уважать, но ни в коем случае не бояться. Отношения в правильно устроенной команде строятся на честности и справедливости: игроки должны знать, что тренер относится ко всем одинаково. Точнее, одинаково справедливо.

Я бы на одно из первых мест поставил оптимальный бюджет и гарантии его исполнения. Ты можешь выстроить идеальные отношения со всеми без исключения, но если бюджет трещит по швам, а контракты не выполняются, тренеру не помогут никакие союзы. В этом смысле "Енисей" выглядит, не побоюсь сказать, идеально. По крайней мере, на фоне многих других клубов ФНЛ. При этом мы не потратили ни копейки бюджетных денег на покупку футболистов и выплату агентских, но сумели укрепиться. В команду, где все ровно и стабильно, игроки идут охотно.

Хотим ли играть в премьер-лиге? Опять мы упираемся в бюджет. Нужен еще и тот футбол, который радует болельщика, привлекает людей на трибуны. Если "Енисей" будет играть в футбол, достойный того, чтобы тратить на него деньги, вариант нацелиться на РФПЛ и там закрепиться не исключен.