Андрей Тихонов: "Енисей" не дал "Факелу" переиграть себя"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 16-го тура ФНЛ против "Факела" (2:0) подчеркнул, что его подопечные не позволили сопернику создавать опасность у своих ворот. Специалист отметил, что команда по-прежнему допускает определенные ошибки, сообщает пресс-служба ФНЛ.

– Можно сказать, что по части тактических перестроений и действий в обороне это та игра, которую вы хотите видеть в исполнении "Енисея"?

– Мы практически не дали "Факелу" создать стопроцентных моментов. Были неплохие подходы, но переиграть мы себя не дали. Хотелось бы видеть такое серьезное отношение ребят всегда, хотя, конечно, еще есть некоторые ошибки. Когда-то за них наказывают, когда-то нет. Хотелось бы, чтобы их было как можно меньше.

– Олег Ланин выигрывает потрясающее количество единоборств. Ожидали, что он будет играть именно так?

– Когда я подошел к Сергею Николаевичу Галицкому и сказал: "Отдайте мне этого футболиста", – он ответил: "Тебе отдам". Я знал его возможности на протяжении нескольких лет, знал, как он играет, плюс до нашей команды он провел год в "Балтике", знает, что такое первая лига. Он хороший разрушитель, он хорошо отбирает мячи – то, что сейчас мало кто умеет делать. Да, у него есть проблемы с первым пасом, с острым пасом. Но понимаете, есть люди, которые выполняют поставленные тренером задачи на "отлично", – я считаю, что он из таких.