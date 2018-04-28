Андрей Тихонов: "Единственный, кто может устраивать дедовщину, - это тренер"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов выступил против рукоприкладства со стороны опытных игроков в команде. По его словам, проявление дедовщины в современном футболе недопустимо.

- Таковы нынешние реалии, что футболисты чуть ли ни с детства начинают получать огромные зарплаты, - цитирует goleada.ru Тихонова. - Когда у тебя все есть уже лет в 20, контролировать себя очень сложно. Нам тренерам сейчас приходится особое внимание уделять молодым игрокам. Вы правильно отметили, сейчас внутри команды нет тех порядков, которые были, когда играл я. В то время ни одному молодому в голову бы ни пришло, что-то сказать поперек старшему. Раньше в командах была самая настоящая дедовщина. Теперь ее нет.

- Может, проблема в том, что сами опытные игроки перестали "включать Горлуковича". Пара затрещин, наверное, могла бы освежить любую "звезду"?

- Таких отношений между игроками я не допускаю. Горлукович сейчас может не угадать с тем, кого захочет проучить. Молодой футболист запросто полезет в драку. И что тогда? Атмосфера так моментально испортится и команда просто развалится. Сейчас единственный, кто может устраивать дедовщину в команде – это тренер!