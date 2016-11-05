18:51 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Андрей Тихонов: "Динамо" забило "Енисею" из метрового "вне игры"

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 20-го тура ФНЛ против "Динамо" (2:2) высказал недовольство работой арбитра. Специалист уверен, что один из голов москвичей был забит из офсайда.

– Конечно, одно очко в выездном матче против "Динамо" – это хорошо, – цитирует ТАСС Тихонова. – Но зачем мы приезжаем сюда играть, если судья не видит, что нам забивают из офсайда? На телевизионной картинке отчетливо видно, что положение "вне игры" было метровым.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760749

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Алый Дракон

BayDin Тихоня, на телевизионной картинке много, что видно. Это плачь неудачей. 19:45....Русский язык не родной?... Я с первого раза вообще не вкурил, о чем ты пишешь, дорогой - "плачь" и "плач" это вообще разные слова, к твоему сведению. От правильного употребления которых зависит смысл сказанного - "плач" это существительное", а "плачь" - глагол, дорогой. И не "неудачей", а"неудачников", к тому же... Так что, я думаю, что Тихонов по сравнению с тобой имеет бОльшее право умничать )...

20:06

KirShev

Судя по всему Тихонов нарезку матча смотрел. Типа тех моментов, которые потом войдут в жалобу в КДК. Если бы он смотрел весь матч, то увидел бы, что судья был предельно, а по мне так запредельно, лоялен к Енисею.

20:03

Урфин Джюс

Ho is, некто Alex3114?

19:59

Урфин Джюс

Alex3114 А ты собственно чьих будешь?

19:55

Alex3114

Про "неудачей" особенно забавно от болел этой мусорной свалки слышать :)

19:49

BayDin

Тихоня, на телевизионной картинке много, что видно. Это плачь неудачей.

19:45

dina

Енисей забил после нарушения на Шунине. 1-1, Андрей Валерич

19:37

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