Андрей Тихонов: "Динамо" забило "Енисею" из метрового "вне игры"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 20-го тура ФНЛ против "Динамо" (2:2) высказал недовольство работой арбитра. Специалист уверен, что один из голов москвичей был забит из офсайда.
– Конечно, одно очко в выездном матче против "Динамо" – это хорошо, – цитирует ТАСС Тихонова. – Но зачем мы приезжаем сюда играть, если судья не видит, что нам забивают из офсайда? На телевизионной картинке отчетливо видно, что положение "вне игры" было метровым.
Алый Дракон
BayDin Тихоня, на телевизионной картинке много, что видно. Это плачь неудачей. 19:45....Русский язык не родной?... Я с первого раза вообще не вкурил, о чем ты пишешь, дорогой - "плачь" и "плач" это вообще разные слова, к твоему сведению. От правильного употребления которых зависит смысл сказанного - "плач" это существительное", а "плачь" - глагол, дорогой. И не "неудачей", а"неудачников", к тому же... Так что, я думаю, что Тихонов по сравнению с тобой имеет бОльшее право умничать )...
20:06
KirShev
Судя по всему Тихонов нарезку матча смотрел. Типа тех моментов, которые потом войдут в жалобу в КДК. Если бы он смотрел весь матч, то увидел бы, что судья был предельно, а по мне так запредельно, лоялен к Енисею.
20:03
Урфин Джюс
Ho is, некто Alex3114?
19:59
Урфин Джюс
Alex3114 А ты собственно чьих будешь?
19:55
Alex3114
Про "неудачей" особенно забавно от болел этой мусорной свалки слышать :)
19:49
BayDin
Тихоня, на телевизионной картинке много, что видно. Это плачь неудачей.
19:45
dina
Енисей забил после нарушения на Шунине. 1-1, Андрей Валерич
19:37