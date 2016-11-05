Андрей Тихонов: "Динамо" забило "Енисею" из метрового "вне игры"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после игры 20-го тура ФНЛ против "Динамо" (2:2) высказал недовольство работой арбитра. Специалист уверен, что один из голов москвичей был забит из офсайда.

– Конечно, одно очко в выездном матче против "Динамо" – это хорошо, – цитирует ТАСС Тихонова. – Но зачем мы приезжаем сюда играть, если судья не видит, что нам забивают из офсайда? На телевизионной картинке отчетливо видно, что положение "вне игры" было метровым.