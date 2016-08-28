17:40 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Андрей Тихонов: "Алиев сыграл, как должен играть всегда"

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Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после матча 10-го тура первенства ФНЛ с "Тамбовом" (2:1) отметил равный характер встречи. Также специалист пожелал удачи сегодняшнему противнику красноярцев.

– Играли две равные команды, кто забивает, тот и выигрывает, – начал Тихонов. – Мы имели моменты и помимо того, что забили. Равная игра, на мой взгляд. "Тамбову" хочу пожелать удачи!

– Вы говорили, что Алиев лучше выходит в концовке. Сегодня он вышел в стартовом составе…

– Алиев сегодня продемонстрировал свои лидерские качества, забил гол, создал несколько опасных моментов. Он сыграл, как должен играть всегда. Выкладываться, стараться. (Дмитрий УСКОВ)

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