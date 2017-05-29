Андрей Талалаев: "Высказывание Кирьякова? Привык совершать дела, а не комментировать слова"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев не стал комментировать высказывание наставника "Арсенала" Сергея Кирьякова после ответного стыкового матча за право участия в премьер-лиге с "Енисеем" (1:0). Накануне Кирьяков критически отозвался о Талалаеве и попросил не совать нос в дела тульского клуба.
- Высказывание Кирьякова? Я сейчас в Италии. Привык совершать дела, а не комментировать слова, - отметил Талалаев.
- На что обиделся Кирьяков?
- Не комментирую. (Сергей АСТАХОВ)
shpasic
или вот мнение Радимова: "Но нашлись и такие, как Талалаев. Ко мне в гости приехал спортивный директор "Волги" и мой близкий приятель Саша Липко. И после матча с нами, который закончился со счетом 2:2, Талалаев начал говорить, что Липко приехал и сдал все секреты "Волги", поэтому они так плохо играли... Если Талалаев сам судит по себе, то это не значит, что все такие же, будут сдавать всех вокруг. Это первое. Во-вторых, секреты "Волги" я могу подсмотреть в любом их матче. Да и у тренера Талалаева этих секретов не так много. А то, как он себя повел в последней игре, отказавшись приехать на стадион, считая, что матч будут сдавать? А команда без него выдала лучшую игру в лиге, утопив "Енисей". Он бросил своих ребят. Это отвратительный поступок. Слава богу, о других тренерах я могу сказать только хорошее".
14:10
shpasic
год назад - 113 рабочих дней в год для него - слишком много: "Я сейчас на больничном. Решение сегодня должен принять совет директоров. Но мне непонятна одна вещь. Программа подготовки к сезону. Было запланировано, что мы выходим на работу 15 июня. Теперь кто-то перенес сроки аж на 6-е число. Считаю, ребятам нужно дать время на отдых. Мы провели 113 рабочих дней в году. Кто установил новые сроки? Я не в курсе... – сказал Талалаев."
14:09
Assorti
Молодец Талалаев, может что и говорил, но сделал поправку, чтобы не выносить сор из избы. А как тренер тоже молоток, за год чуть в стыки не попал, чуток не хватило.
13:55
shpasic
уже по его последним интервью в Волге год назад было понятно, какой из него "специалист")
13:42