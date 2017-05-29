Андрей Талалаев: "Высказывание Кирьякова? Привык совершать дела, а не комментировать слова"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев не стал комментировать высказывание наставника "Арсенала" Сергея Кирьякова после ответного стыкового матча за право участия в премьер-лиге с "Енисеем" (1:0). Накануне Кирьяков критически отозвался о Талалаеве и попросил не совать нос в дела тульского клуба.

- Высказывание Кирьякова? Я сейчас в Италии. Привык совершать дела, а не комментировать слова, - отметил Талалаев.

- На что обиделся Кирьяков?

- Не комментирую. (Сергей АСТАХОВ)