Андрей Талалаев: "Трудно заставить команду захотеть играть в футбол, а не играть на удержание"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 14-го тура ФНЛ против "Химок" (1:1) отметил, что команде для победы не хватило реализации моментов. Он также добавил, что очень трудно сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол.

– Хороший первый тайм. Для победы не хватило реализации моментов, которых мы создали сегодня достаточное количество, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Талалаева. – Пропущенный нами гол "Химки" заслужили своей самоотдачей. А нам это лишний раз показывает, куда нужно стремиться и куда идти. Невынужденные замены сегодня кардинально поменяли нашу игру. После замен Трусевича и Горбатюка второй тайм отличался от первого, как день и ночь. А это значит, что нам нужно искать варианты для разнообразия своей игры.



Мне очень понравилось число болельщиков из Тамбова, которые приехали нас поддержать, и то, как они нас поддерживали. Ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. Мои ребята – молодцы.



Футболисты в низших лигах привыкают годами бороться за очки, голы, секунды. Очень трудно сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол – зрелищный, агрессивный, атакующий, а не играть на удержание счета. С приходом опытных футболистов – таких, как Рыжков и Кашчелан – мы приближаемся к этой цели. Но это делается не за один день.

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