Андрей Талалаев: "Трудно заставить команду захотеть играть в футбол, а не играть на удержание"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 14-го тура ФНЛ против "Химок" (1:1) отметил, что команде для победы не хватило реализации моментов. Он также добавил, что очень трудно сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол.
– Хороший первый тайм. Для победы не хватило реализации моментов, которых мы создали сегодня достаточное количество, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Талалаева. – Пропущенный нами гол "Химки" заслужили своей самоотдачей. А нам это лишний раз показывает, куда нужно стремиться и куда идти. Невынужденные замены сегодня кардинально поменяли нашу игру. После замен Трусевича и Горбатюка второй тайм отличался от первого, как день и ночь. А это значит, что нам нужно искать варианты для разнообразия своей игры.
Мне очень понравилось число болельщиков из Тамбова, которые приехали нас поддержать, и то, как они нас поддерживали. Ошибки не совершает тот, кто ничего не делает. Мои ребята – молодцы.
Футболисты в низших лигах привыкают годами бороться за очки, голы, секунды. Очень трудно сломать стереотипы и заставить игроков захотеть играть в футбол – зрелищный, агрессивный, атакующий, а не играть на удержание счета. С приходом опытных футболистов – таких, как Рыжков и Кашчелан – мы приближаемся к этой цели. Но это делается не за один день.
Дополнительная информация
http://www.1fnl.ru/champioship/results/561/563/578/3531/#tab=game-press
shpasic
похоже, Талалаев уже перерос чемпионат России. пора ему в Чемпионшип на смену Слуцкому.
11:59