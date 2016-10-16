Андрей Талалаев: "Тамбов" вынудил "Спартак-2" играть в неудобный для него футбол"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после игры 17-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист отметил, что в первом тайме его подопечные показали удовлетворительную игру, тогда как во втором преимуществом владели гости.

– Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Перед этим матчем у нас была открытая тренировка, на которую пришло достаточно много людей. Ребята напитались положительными эмоциями. Попросили футболистов ответить тем же – подарить эмоции болельщикам.

Понятно, что в нашем клубе полной успокоенности и вольности никогда не будет с такими спортивным и генеральным директором. Георгий Александрович Ярцев своих эмоций нам добавляет всегда, а также знаний и умений. Он ездил на игру "Спартака-2" с "Тосно" в Москве и дал по ее итогам несколько моментов. В частности, по "стандартам", в которых спартаковцы очень сильны. Мы подготовились достаточно хорошо.

Что касается сегодняшней игры, первый тайм меня полностью удовлетворил. Мы играли в тот футбол, который хотелось. Жаль, что не забили пенальти. Чтобы обыгрывать такие команды, нужно такие шансы реализовывать, и над этим мы будем работать. Во втором тайме "Спартак-2" перешел на другую игру и начал "вскрывать" нас через фланги. Перестроиться должным образом нам не удалось, активную игру во фланговых атаках мы уступили. Пришлось перестраиваться на 4-5-1 и в целом справились. Опасность была со стороны навесов, которые, в общем-то, несвойственны "Спартаку-2", но с сегодняшней погодой были оправданы. Но можно сказать, что и мы вынудили соперника играть в неудобный для него футбол.