Андрей Талалаев: "Спорные решения судьи повлияли на исход матча с "Енисеем"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения от "Енисея" (0:2) в матче 23-го тура первенства ФНЛ отметил, на победу могли претендовать оба клуба, если бы судья не удалил двух игроков его команды. Вместе с тем, специалист признал, что его подопечные неудачно провели начало первого тайма.

– Сегодняшнее поражение несправедливо? Как его прокомментируете?

– Мы очень плохо выглядели в первом тайме, а дальше – спорные решения, которые арбитр принимал в одну сторону, конечно, повлияли, - сказал Талалаев.

– Клуб будет куда-то обращаться по поводу судейства в сегодняшней игре?

– Это бесполезно. Человек обслуживает седьмой матч "Тамбова", и мы не можем выиграть. Есть люди, которые все контролируют и отвечают за это. Неужели, если он делал так шесть раз, седьмой что-то изменит? Нам просто надо готовиться. Но объективно говоря, в первом тайме "Енисей" был сильнее нас. Мы оказались просто не готовы к такому серьезному и резкому напору соперника. Хотя понимали, что будет непростой матч: условия, реваншистские настроения и все остальное. В первые минут двадцать нам было очень сложно. Потом игра стала постепенно приходить в свое русло и если бы не удаление, шансы на победу были обоюдные.

– То есть все-таки считаете, что судьи "убивают" вашу команду? По крайней мере, этот арбитр.

– Это ваши слова. Я такого не говорил. Просто одинаковые фолы трактовались по-разному. Нам за это давали желтые карточки. Только в первом тайме получили три. При этом, если смотреть статистику, фолов там будет одинаковое количество с обеих сторон. И очень легко понять отношение арбитра, который одну сторону наказывает "горчичником", а в другую сторону просто фиксирует нарушение правил.

– Вы сказали, что какие-то клубы премьер-лиге нужнее. "Енисей" среди них? Кто еще нужнее?

– Я так не говорил. Сказал, что некоторые считают, что многим клубам премьер-лига нужнее, чем нашему. Но у нас нет такого мнения. Мы тоже хотим побороться за выход в РФПЛ и будем прикладывать для этого все усилия. Просто у нас с этими командами возможности разные. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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