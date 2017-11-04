Андрей Талалаев: "С завистью смотрю, как в "Спартаке-2" играет Пантелеев"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 21-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (3:0) отдал должное сопернику, который, несмотря на проблемы с составом, стремился играть в атакующий футбол, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также Талалаев отметил, что у его команды сегодня получилось на поле все.

– Получилась хорошая, интересная и зрелищная игра, которая понравилась зрителям, – сказал Талалаев. – Очень рад, что мы сегодня не пропустили. И снимаю шляпу перед "Спартаком-2" и его тренером: каждый раз приходится видоизменять состав в зависимости от наличия футболистов. С одной стороны, это большие сложности, я проходил подобное с "Волгой", когда команда перманентно находилась в неоптимальном состоянии. Но, несмотря на это, красно-белые всегда играют в футбол! Даже сегодня, при четырех центральных защитниках, раскиданных по нескольким позициям, было видно стремление показать атакующую игру, а не строить различные сооружения перед своими воротами.

У нас же сегодня на поле получилось все. Такое редко бывает, но, видимо, мы заслужили это после нашего невезения в двух предыдущих матчах с курским "Авангардом", когда 20 раз били по воротам в первой игре и 18 – во второй, не забивали выходы один на один... Сейчас же залетели и стандарты, которые мы отрабатываем, прошла наигранная комбинация при втором голе. А самое главное, что забил форвард. Ведь ключевой вопрос у нас в последнее время был таков: забьют ли игроки линии атаки? Поэтому очень рад за Часовских.

Сложностей сегодня также хватало, особенно до счета 3:0. "Спартак-2" – очень быстрая и организованная команда, которая больше всех в первенстве совершает обводок. И еще есть такие футболисты, как Пантелеев. На мой взгляд, он уже готов для больших дел. Во всяком случае, я с завистью смотрел, как он действует на поле.