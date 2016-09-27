Андрей Талалаев: "Психологические встряски полезны футболистам"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после игры 14-го тура ФНЛ против "Волгаря" (2:1) рассказал, что на установке сообщил своим футболистам, что в этой игре придется очень долго терпеть, для того чтобы реализовать свое преимущество. Специалист отметил, что ход матча удалось изменить после перерыва.

– Ребятам на установке я сказал, что нам придется очень долго терпеть, для того чтобы реализовать свое небольшое преимущество, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Все-таки "Волгарь" совсем молодая команда, две вынужденные замены. Знаю о том, что сломались Макс Жестоков и Веркашанский. Это серьезные единицы. И, получив такой небольшой гандикап, мы настраивались использовать его.

Знали, что преимущество в скорости, в нападении, в организации быстрого выхода из обороны в атаку у "Волгаря" есть. Старались нейтрализовать это за счет более плотной игры, чтобы не давать делать передачи на выход в атаку. Ну и плюс свою игру построить хотели через зону Плиева, который 1996 года рождения, играет на позиции центрального защитника. Но, к сожалению, в первом тайме этого не получилось, было очень много суеты, ненужных передач. Потому что, сами понимаете, ребятам было непросто психологически после поражения 0:5 от "Зенита" продолжить играть в ФНЛ в тот футбол, которого я от них требую: большое количество агрессивных проникающих передач за спину и ударов по воротам. Не сомневаюсь в том, что мы превзошли в этом компоненте соперника. Сумбур происходит из-за того, что ребята очень хотят выполнить установку тренера, неправильно трактуют момент и отдают неподготовленную передачу в одно касание. Поэтому в первом тайме у "Волгаря" было небольшое преимущество именно в организации игры, несмотря на то, что были потери.

Конечно, неприятно пропускать, не имея ни одного удара в створ по нашим воротам за первый тайм. Мы ушли на перерыв при счете 0:1 с пенальти. Выйдя после перерыва, немного подкорректировали работу, выпустили опытного футболиста, который как раз отличается умением сохранить мяч, сделать проникающую передачу, управлять ритмом, темпом, направлением игры – Сорокина, и за счет этого играли в более осмысленный футбол. Пошли моменты, и игроки "Волгаря" были вынуждены фолить, мы получили ответный пенальти и забили гол. Опять же отметил бы нападающего: мы пока еще ищем, меняются игроки в линии нападения, предоставляем всем шанс. Саша Алумона выходил до этого в двух играх, с "Зенитом" даже не попал в заявку, а в игре с "Волгарем" вышел на замену и сыграл как нужно. Встряски психологические полезны футболистам.