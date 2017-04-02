Андрей Талалаев: "Пожалуй, возьму вину на себя за скованность в действиях "Тамбова" в игре с "Динамо"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 29-го тура ФНЛ против "Динамо" (0:3) отметил, что его команду подвела реализация. Также специалист поблагодарил своих подопечных за игру во втором тайме.

– Я поблагодарил команду за неплохой второй тайм, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Невнятную игру в первом мы спишем на адаптацию к полю. Вчера не стали проводить на нем тренировку. Пожалуй, возьму вину на себя за скованность в действиях – мы не смогли должным образом раскрепостить команду. Мы выпустили не совсем готового Трусевича, так как нам нужен был игрок-разрушитель в середине. В этой зоне нам предстояло противостоять умелым полузащитникам. Меня расстроило, что мы не смогли забить. Моментов было достаточно, но реализация подвела.