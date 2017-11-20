Андрей Талалаев: "Победа над "Зенитом-2" досталась дорогой ценой"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев остался доволен игрой своей команды в матче 24-го тура ФНЛ с "Зенитом-2" (3:1). Тем не менее, он также посетовал на травму Александра Горбатюка и желтую карточку Марата Быстрова​.

- Понравилась игра команды в первом тайме, - цитирует пресс-служба лиги Талалаева. - Получалось многое из того, что было задумано. Учитывая ротацию в составе соперника, мы рассчитывали, что в первые минуты за счет четких действий и индивидуального мастерства нам удастся достичь преимущества. Хорошо, что забили свои моменты. Но есть и ряд негативных моментов. Мы позволили сопернику забить гол, и временами нам не хватало уверенности. Во втором тайме в ряде эпизодов соперник даже смотрелся лучше при контроле мяча.

Победа досталась дорогой ценой. Травмировался Горбатюк, четвертую желтую карточку получил Рыжков. В Воронеж поедем усеченным составом. Сыграют все, кто сможет.