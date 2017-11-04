Андрей Талалаев: "Особенный настрой на "Спартак-2"? Не забывайте, что "Тамбовом" руководит Ярцев!"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 21-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (3:0) отметил, что удача оказалась на стороне его команды, передает из Сокольников корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Также Талалаев сказал, что в футболе не бывает личных тренерских побед – на поле играют футболисты.



– Вы и в первом круге выиграли у красно-белых со счетом 3:0. Неужели такая разница в уровне двух клубов?

– Не сказал бы. Нам повезло, что мы забили быстрый гол со стандарта, такие вещи всегда обескураживают соперника. Плюс наш вратарь сегодня выручил в трех моментах, близких к голевым. Олег Смирнов сыграл надежно, и я очень рад этому. В предыдущих матчах мы наоборот пропускали необязательные голы: то в свои ворота забивали, то на последней минуте скидывали сопернику на ход... А сегодня большой церковный праздник. Может, футбольный Бог тоже все видит. Там нам не повезло, а сегодня – наоборот.

– Настрой на "Спартак-2" был особенным?

– Расцениваю каждый матч как отдельную историю и, прежде всего, готовлюсь по спортивным моментам. Мы точно знали, что у "Спартака-2" не сыграет Полубояринов, который ведет игру. Также постарались сконцентрироваться на том, чтобы обезвредить сильные качества Пантелеева. Гунько спрятал его немного в другую позицию, поднял повыше, но мы все равно организовали игру и смогли нейтрализовать одного из самых креативных игроков соперника.

Что касается настроя, не забывайте, кто руководит нашим клубом. Все ребята знают, что означает для Георгия Ярцева матч со "Спартаком". Поэтому и настраивать дополнительно никого не было нужно.

– Вы провели отличную подготовку перед игрой. Можно сказать, что переиграли Гунько?

– Личных тренерских побед не бывает. Я всегда удивляюсь, когда слышу что-то вроде "Семин переиграл Манчини". На поле выходят футболисты! И первые слова в раздевалке от меня – благодарность игрокам за работу.