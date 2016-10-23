09:49 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Андрей Талалаев: "Недоволен игрой "Тамбова" в матче с "Тосно"

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Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после игры 18-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:2) подчеркнул, что не имеет претензий к своим подопечным по самоотдаче. Специалист посетовал на отсутствие ключевых игроков команды.

– Было бы странным, если бы без четырех ключевых игроков мы сыграли с одним из лидеров на равных, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – В душе мы надеялись на успех, но игровое преимущество "Тосно" преобразовалось в два гола. Обидно, что первый гол пропустили со стандарта, а ведь разбирали эти нюансы. Замены, которые были сделаны игру нашу не усилили. По самоотдаче претензий нет, а вот игрой я недоволен.

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http://1fnl.ru/champioship/results/484/485/524/3184/#tab=game-press

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