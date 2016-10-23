Андрей Талалаев: "Недоволен игрой "Тамбова" в матче с "Тосно"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после игры 18-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:2) подчеркнул, что не имеет претензий к своим подопечным по самоотдаче. Специалист посетовал на отсутствие ключевых игроков команды.

– Было бы странным, если бы без четырех ключевых игроков мы сыграли с одним из лидеров на равных, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – В душе мы надеялись на успех, но игровое преимущество "Тосно" преобразовалось в два гола. Обидно, что первый гол пропустили со стандарта, а ведь разбирали эти нюансы. Замены, которые были сделаны игру нашу не усилили. По самоотдаче претензий нет, а вот игрой я недоволен.