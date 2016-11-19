Андрей Талалаев: "Мы поставили "автобус"? У каждого свое видение"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после ничьей против "Кубани" (0:0) в матче 23-го тура ФНЛ заявил, что очень доволен своей командой. Специалист подчеркнул, что его подопечные выполнили все установки на игру, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Видение у каждого свое, кто-то "автобус" увидел, – отметил Талалаев. – Для меня, когда играешь с укомплектованной командой, есть понимание того, какие вещи мы можем реализовать на поле, какие нет. У нас не было капитана, который провел больше всех игр. Не было Шевчука, Михалева, то есть лидеров, который могли видоизменить что-то. Но при этом мы сыграли очень организованно. Хочу всех поблагодарить всех ребят за проделанную работу. Также тренерский и административный штаб, потому что был очень короткий цикл подготовки после "Мордовии", и многого мы хотеть не могли. Знали, как играет "Кубань", очень хорошо разложили ее. Мурат Исхаков, который работал со мной в штабе Красножана, выделил три основных момента – во-первых, преимущество на фланге, во-вторых, то, что "Кубань" часто доставляет мяч верхом на Гогниева, и, в-третьих, за счет контроля найти свободные зоны. Мне кажется, мы абсолютно со всеми задачами справились. Опасных моментов практически не припомню, только два навеса, при этом мы имели 10 выходов в быструю атаку. К сожалению, не хватает мастерства в завершении. Люди, которые, допустим, у вас сидят в запасе или выходят на замену, а это исполнители из линии атаки, у нас бы скорее всего играли. Нам не хватает самого главного – забить гол. Было несколько ударов, но не хватала совсем чуть-чуть. Вот мое видение. Очень рад, что в месте, где осталась частичка нашей души и сердца, мы смогли не проиграть сильному сопернику. Я считаю, что тот вектор развития "Кубани", который она выбрала, он правильный. Мы идем своим путем и создали большое количество сложностей.



– Вы отметили, что опасались три компонента игры соперника. А по персоналиям?



– Есть такое понимание, когда вы разбираете игру и выделяете ключевых игроков. Если мы будем говорить, что у "Кубани" Бендзь часто начинать атаки, то мы позволяли ему это делать в том направлении, куда это нам нужно. Там совершали отбор. Есть Гогниев, который очень любит свободные зоны, и когда мяч туда прилетает, он бежит за спину центральному защитнику, – мы его закрыли. Если честно, для нас не было понятно, кто будет играть – Алейник или Маляров. Но мои ребята все равно перекрывали достойно их. Еще раз – фланговую игру, которой выделяется "Кубань", нам удалось перекусить. От этого стало проще. Но нам нужно работать над завершением атаки. Тогда будет легче даже с играющими соперниками.



– Интернет обошла фотографию, где ваша команда при подготовке к "Кубани" занимается боксом. Это ваша обычная практика?



– К сожалению, если вы сейчас здесь выглянете в окно, вы увидите нормальное поле. Если вы выглянете в окно у нас, то вы увидите снег на искусственном поле. А мы отыграли с "Мордовией", потеряли трех основных игроков. Выходить на поле без подогрева со снегом не было смысла. У нас стояла задача после двух дней отдыха немного над смешанной выносливостью поработать и прибавить в агрессивности. Мы посоветовались, приняли решение, что сможем это сделать в зале для бокса различными средствами. Если вы посмотрите внимательно, там из десяти трехминутных отрезков именно конкретно с грушей ребята работали четыре. Все остальное – силовая работа. Мы нашли такой способ, чтобы разрядиться, получить положительные эмоции и при этом решить те задачи, которые стояли с точки зрения функциональной подготовки. Я считаю, это нам пошло на пользу.



Кстати, не знаю как вам, но мне понравилась манера судейства. Арбитр давал возможность бороться, не садил на свисток, не давал липовых желтых карточек, когда команда остаются вдесятером. Может, приезд главы лиги сказался. Но честно, очень хорошо отработал матч. Игра получилась динамичной, когда не было непонятных решений.



– Вы очень высоко оценили кадровый потенциал "Кубани" и игру команды. Но результаты очень отстают от ваших оценок, не так ли?



– Это вы сделали вывод, не я. На мой взгляд, в "Кубани" достаточное количество исполнителей, чтобы играть в тот футбол, который она показывает, и решать задачу по выходу в премьер-лигу. Я посмотрел то, что делает "Кубань", донес своим ребятам, они это четко выполнили. Благодаря этому мы заработали очки с очень хорошим соперником.



– В Тюмени матч перенесен, в Красноярске играют в манеже, "Кубани" лететь в Хабаровск. Не пора ли прекратить систему "осень-весна"?



– Есть специально обученные люди, которые это решают. Чем больше будет южных команд с таким прекрасным полем, как здесь, тем будет легче доигрывать чемпионат в любом месте, в любое время. И как бы не переводили, все равно сильно ничего не изменится. Самое главное, выстроить инфраструктуру. К чемпионату мира будет достаточное количество полей, стадионов. Кстати, в Тамбове тоже строится манеж, и это лучше, чем играть при минус 20.