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20:27 | Футбол — ФНЛ

Андрей Талалаев: "Будь я зрителем - ушел бы с матча "Шинник" - "Тамбов"


Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 16-го тура ФНЛ против "Шинника" (0:1) отметил, что команда допускает одинаковые ошибки. Специалист подчеркнул, что ему не понравился футбол в Ярославле.

– Хотели выиграть, поэтому все замены сегодня, кроме одной вынужденной, были направлены на усиление атаки, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Уже "погорели" на этом в Курске, и сегодня наступили на те же грабли еще раз. Поблагодарил ребят за самоотдачу. Но футбол мне не понравился. Я бы на месте зрителей ушел после первого тайма.

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http://www.1fnl.ru/champioship/results/561/563/580/3553/#tab=game-press

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