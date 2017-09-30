Андрей Талалаев: "Будь я зрителем - ушел бы с матча "Шинник" - "Тамбов"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 16-го тура ФНЛ против "Шинника" (0:1) отметил, что команда допускает одинаковые ошибки. Специалист подчеркнул, что ему не понравился футбол в Ярославле.

– Хотели выиграть, поэтому все замены сегодня, кроме одной вынужденной, были направлены на усиление атаки, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Уже "погорели" на этом в Курске, и сегодня наступили на те же грабли еще раз. Поблагодарил ребят за самоотдачу. Но футбол мне не понравился. Я бы на месте зрителей ушел после первого тайма.