Андрей Перегудов: "Тестовым матчем на стадионе "Динамо" станет игра ветеранов динамовского движения"

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов подчеркнул, что тестовой встречей на стадионе, которая запланирована на 22 октября 2017 года, станет игра ветеранов динамовского движения, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, этот матч сможет посетить около тысячи человек.

- Что касается тестового матча 22 октября 2017 года, мы должны отдать дань тем, кто играл на стадионе исторически - ветеранам, - сказал Перегудов. - Все наши мысли направлены в эту сторону. Это, кстати, может быть не только московское "Динамо", но и динамовцы из других городов и стран бывшего СССР. Думаю, это будет матч ветеранов динамовского движения.

Игру смогут посетить около тысячи человек, чтобы посмотреть, как работают входы и выходы. Но многое зависит от служб безопасности. Ведь к октябрю стадион еще не будет фактически введен в эксплуатацию, поэтому заполнить мы его не сможем. Это просто тестовый матч.