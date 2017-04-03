Андрей Перегудов: "Стадион "Динамо" будет использоваться на паритетных и партнерских началах"

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил, что банк ВТБ и "Динамо" будут совместно использовать новый стадион.

- Договорился ли банк ВТБ с обществом "Динамо" о финансовых вопросах совместного использования стадиона?

- Да, мы с клубом постоянно общаемся. Сейчас прорабатывается сценарий правильных расчетных позиций. Речь не идет об аренде арены, а о совместной работе и использовании объекта и совместном зарабатывании денег. Это все будет на паритетных и партнерских началах. (Михаил ГОНЧАРОВ)