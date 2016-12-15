Андрей Перегудов: "Считаем правильным, что общество "Динамо" будет самостоятельно управлять командой"

Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с клубом "Динамо". По его словам, данное решение является правильным.

Ранее сообщалось, что 74 процента акций, которыми владел ВТБ, будут переданы Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" по цене не ниже рыночной. Она будет определена независимым оценщиком.

– Сегодня появилась новость, что наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о прекращении участия банка в жизни футбольного клуба, – вопрос Перегудову.

– Да, все верно. Мы готовили это. Думаю, очень правильно, что у футбольного клуба теперь будет в данном случае один хозяин не только с точки зрения управления, но и акционерного капитала. И общество "Динамо" будет само решать вопросы и управлять делами команды. Всегда хорошо, когда спрос с кого-то одного. (Михаил ГОНЧАРОВ)

ВТБ принял решение о продаже акций "Динамо"