Андрей Перегудов: "Пришла пора заниматься отделкой и начинкой стадиона "Динамо"

Руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов отметил, что на арене идет важный этап строительства. По его словам, основные конструктивные работы завершены.

– Сегодня мы показали наш стадион мэру Москвы Сергею Собянину, – отметил Перегудов. – Сейчас идет важный этап строительства, когда основные конструктивные работы завершены и пришла пора заниматься отделкой и начинкой стадиона.

Важный плюс для объекта – строительство станции метро "Петровский парк", которая соединит нас с "Москва-Сити". Мы договорились, что город закончит переход между станциями метро "Петровский парк" и "Динамо" к весне 2018 года, чтобы мы смогли завершить все работы фасада со стороны выходов из метро.

После завершения ЧМ-2018 мы уже сможем мобилизовать стройку спортивной академии в районе стадиона. К середине 2019 года она будет завершена.

Еще не знаем, сколько будут стоить дополнительные затраты на безопасность, тендеры еще не проведены. Но это определенно составит сотни миллионов рублей. Речь идет о дополнительном периметре безопасности, после их введения в России будут самые безопасные стадионы в мире. (Михаил ГОНЧАРОВ)