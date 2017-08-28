Андрей Козлов: "Немного грустно забивать "Факелу"

Нападающий "Енисея" Андрей Козлов после победы над "Факелом" (3:1) в матче 10-го тура ФНЛ отметил, что ему понравилась игра соперника в первом тайме. Лучший бомбардир ФНЛ на данный момент (10 голов) признался, что забивать команде 2 гола, за которую играл ранее, было непросто.

- Очень приятно вернуться в Воронеж, где я играл шесть лет назад и оставил частичку себя, - цитирует пресс-служба клуба Козлова. - Немного грустно, что приходится забивать этой команде, но это футбол, нам нужны победы для выполнения задачи.

- "Енисей" робко начал первый тайм, с чем это связано?

- Просто не пошла игра, может, к полю привыкали, может, что-то другое. Но Дмитрий Анатольевич все сказал в перерыве, кто мы и что мы.

- Как оцените игру воронежской команды?

- "Факел" здорово играл в первом тайме. Они избрали оборонительную тактику и действовали успешно - я два раза мяч получил в первом тайме. Ну а когда мы забили первый гол - пришел кураж, появилось чувство, что дожмем.