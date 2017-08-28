Андрей Козлов: "Немного грустно забивать "Факелу"

Нападающий "Енисея" Андрей Козлов после победы над "Факелом" (3:1) в матче 10-го тура ФНЛ отметил, что ему понравилась игра соперника в первом тайме. Лучший бомбардир ФНЛ на данный момент (10 голов) признался, что забивать команде 2 гола, за которую играл ранее, было непросто.
- Очень приятно вернуться в Воронеж, где я играл шесть лет назад и оставил частичку себя, - цитирует пресс-служба клуба Козлова. - Немного грустно, что приходится забивать этой команде, но это футбол, нам нужны победы для выполнения задачи.
- "Енисей" робко начал первый тайм, с чем это связано?
- Просто не пошла игра, может, к полю привыкали, может, что-то другое. Но Дмитрий Анатольевич все сказал в перерыве, кто мы и что мы.
- Как оцените игру воронежской команды?
- "Факел" здорово играл в первом тайме. Они избрали оборонительную тактику и действовали успешно - я два раза мяч получил в первом тайме. Ну а когда мы забили первый гол - пришел кураж, появилось чувство, что дожмем.
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фк-енисей.рф/2017/08/28/андрей-козлов-когда-забили-первый-гол/