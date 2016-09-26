Андрей Козлов: "Мой покер в ворота "Мордовии"? Это мастерство!"

Нападающий "Енисея" Андрей Козлов после игры 14-го тура ФНЛ против "Мордовии" (4:0) остался доволен оформленным покером, сообщает клубная пресс-служба. Форвард подчеркнул, что главной задачей было порадовать красноярских болельщиков.

– Сегодняшний покер – это удача?

– Это мастерство!

– После игры с ЦСКА был эмоциональный подъем?

– Я отдыхал в матче с ЦСКА, вышел настроенный, использовал шанс. Я говорил ребятам перед игрой, что забью два гола, получилось четыре. Самое главное выиграли, порадовали болельщиков!