Андрей Козлов: "Мой покер в ворота "Мордовии"? Это мастерство!"

Нападающий "Енисея" Андрей Козлов после игры 14-го тура ФНЛ против "Мордовии" (4:0) остался доволен оформленным покером, сообщает клубная пресс-служба. Форвард подчеркнул, что главной задачей было порадовать красноярских болельщиков.
– Сегодняшний покер – это удача?
– Это мастерство!
– После игры с ЦСКА был эмоциональный подъем?
– Я отдыхал в матче с ЦСКА, вышел настроенный, использовал шанс. Я говорил ребятам перед игрой, что забью два гола, получилось четыре. Самое главное выиграли, порадовали болельщиков!
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http://www.fc-enisey.ru/klub/novosti/item/3958-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80?-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE